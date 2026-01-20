ابنة الفنان أحمد راتب: أعاني من غياب ورحيل والدي وأصبت بمرض نفسي وعضلي بسبب رحيله

أكدت لمياء احمد راتب " ابنة " الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، انها مصابة بازمة ومصابة بمرض متلازمة الالم العضلي واصيبت بهذا المرض بعد وفاة والدي ، وتأثيرها قوي من الناحية النفسية واخذت فترة طويلة حتي افهم هذا المرض وليس لها علاج ولها تأثير بدني علي مناطق متفرقة من الجسم ودائما الالم يلازمني.

وأضافت لمياء أحمد راتب، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “واحد من الناس”، أن الحزن بسبب وفاة والدي سبب الم شديد وهناك تيبس في العضلات وأيضاً الأعصاب بها التهاب ، واعيش علي أكل معين وبحاول ابعد عن الضغط العصبي ، ولو كان والدي موجود اعتقد لم اكن سأصاب بهذا المرض وحتي الآن أنا لم أتخلص من الالم فقد والدي وصحتي بتضعف بعد وفاته.

وتابعت احاول ان أتعايش مع هذا المرض من اجل اولادي وحياتي ولكني حزني علي والدي يلازمني ولا أستطيع التخلص منه ، ووجهت رسالة الي والدها الراحل احمد راتب انني افتقدك بشدة والدنيا من غيرك صعبة جدا وانا في أمس الحاجة اليك ، واحتاجك بجانبي وتفرح لفرحي وتقف معي في أزماتي وأحزاني وأتمني ان يجمعني الله معك مرة أخري.

وأشارت إلي أنه بعد وفاة والدي هناك من يقف بجانبي ومنهم زوجي واخواتي البنات ووالدتي ويساعدوني في أزمتي الصحية