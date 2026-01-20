قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابنة الفنان أحمد راتب: أعاني من غياب ورحيل والدي وأصبت بمرض نفسي وعضلي بسبب رحيله

لمياء احمد راتب " ابنة " الفنان الكبير الراحل أحمد راتب
لمياء احمد راتب " ابنة " الفنان الكبير الراحل أحمد راتب
محمود محسن

أكدت لمياء احمد راتب " ابنة " الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، انها مصابة بازمة ومصابة بمرض متلازمة الالم العضلي واصيبت بهذا المرض  بعد وفاة والدي ، وتأثيرها قوي من الناحية النفسية واخذت فترة طويلة حتي افهم هذا المرض وليس لها علاج ولها تأثير بدني علي مناطق متفرقة من الجسم ودائما الالم يلازمني.

وأضافت لمياء أحمد راتب، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “واحد من الناس”، أن الحزن بسبب وفاة والدي سبب الم شديد وهناك تيبس في العضلات وأيضاً الأعصاب بها التهاب ، واعيش علي أكل معين وبحاول ابعد عن الضغط العصبي ، ولو كان والدي موجود اعتقد لم اكن سأصاب بهذا المرض وحتي الآن أنا لم أتخلص من الالم فقد والدي وصحتي بتضعف بعد وفاته.

وتابعت احاول ان أتعايش مع هذا المرض من اجل اولادي وحياتي ولكني حزني علي والدي يلازمني ولا أستطيع التخلص منه ، ووجهت رسالة الي والدها الراحل احمد راتب انني افتقدك بشدة والدنيا من غيرك صعبة جدا وانا في أمس الحاجة اليك ، واحتاجك بجانبي وتفرح لفرحي وتقف معي في أزماتي وأحزاني وأتمني ان يجمعني الله معك مرة أخري.

وأشارت إلي أنه بعد وفاة والدي هناك من يقف بجانبي ومنهم زوجي واخواتي البنات ووالدتي ويساعدوني في أزمتي الصحية

لمياء احمد راتب أحمد راتب متلازمة الالم العضلي الجسم العضلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

فيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد