قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، أن محمد ابو تريكة اختار جماعة الإخوان المحظورة ولم يختار البلد، موضحا أنه تم استدعاء ابو تريكة للتحقيق معه وطلب منه يصدر بيان للتبرأ من الإخوان لكنه رفض.

وأكد خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان ابو تريكه طلب من لجنة التحفظ على الأموال الحصول على أمواله من النادي الأهلي،  مرددا: هاتوا فلوس من النادي الاهلي احل من عينهم.

وتابع موسى: أبو تريكة قال بالنص عايز فلوسي من النادي الأهلي احل من عينهم، موضحا أنه عقب ذلك الأمر هرب للخارج ولم يعد مرة أخرى.

أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك برنامج عمرو أديب.. محصلش

كشف الإعلامي أحمد موسى عن علاقته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، متحدثًا عن حقيقة قيام مبارك في فترات بمنع بث برنامج القاهرة اليوم، الذي كان يجمعه مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال أحمد موسى، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصداره كتاب أسرار للإعلامي أحمد موسى، «تقابلت مع الرئيس مبارك مرتين عابرتين فقط خلال فترة توليه الرئاسة، وقابلته 4 مرات بعد ذلك بعد رحيله عن الحكم».

وأشار موسى إلى أنه عرف اللواء أبو الوفا رشوان، مدير مكتب حسني مبارك، خلال عمله في برنامج القاهرة اليوم رفقة الإعلامي عمرو أديب.

وتحدث موسى عن أن الرئيس مبارك كان يتدخل شخصيًا لإعادة بث برنامج القاهرة اليوم عندما كان يحاول أي مسؤول إيقافه.

وأضاف موسى أن ما قاله عمرو أديب خلال أحداث 25 يناير 2011 بأنه حسني مبارك هو من أوقفه عن العمل «ليس صحيحًا».

وتابع قائلًا: «يوم اغتيال معمر القذافي تلقيت اتصالًا هاتفيًا مع اللواء أبو الوفا رشوان وطلب مقابلتي، وعندما قابلته وجدت أوراقًا وملفات وهو طلب مني توثيق شهادته».

وواصل قائلًا: «نشرت في الكتاب ما قاله لي اللواء أبو الوفا رشوان فيما عدا حوالي 10% ربما سأنشرهم في وقت لاحق»

ولفت موسى إلى أن الوزير أمين هويدي حاول الاتصال بالرئيس مبارك لإبلاغه حول رؤيته حول ما يدور بشأن توريث جمال مبارك قبل نشر مقال في جريدة أخبار اليوم حول رؤيته.

الإعلامي أحمد موسى محمد ابو تريكة جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشارك في فعاليات مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

ورشة العمل بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية

مدير المؤشر العالمي للفتوى: دعم دار الإفتاء للكتاب المعرفي والبحثي أهم أدواتها لبناء الوعي

جناح الأزهر

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد