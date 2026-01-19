هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

قال الإعلامي أحمد موسى، أن محمد ابو تريكة اختار جماعة الإخوان المحظورة ولم يختار البلد، موضحا أنه تم استدعاء ابو تريكة للتحقيق معه وطلب منه يصدر بيان للتبرأ من الإخوان لكنه رفض.

وأكد خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان ابو تريكه طلب من لجنة التحفظ على الأموال الحصول على أمواله من النادي الأهلي، مرددا: هاتوا فلوس من النادي الاهلي احل من عينهم.

وتابع موسى: أبو تريكة قال بالنص عايز فلوسي من النادي الأهلي احل من عينهم، موضحا أنه عقب ذلك الأمر هرب للخارج ولم يعد مرة أخرى.

أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك برنامج عمرو أديب.. محصلش

كشف الإعلامي أحمد موسى عن علاقته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، متحدثًا عن حقيقة قيام مبارك في فترات بمنع بث برنامج القاهرة اليوم، الذي كان يجمعه مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال أحمد موسى، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصداره كتاب أسرار للإعلامي أحمد موسى، «تقابلت مع الرئيس مبارك مرتين عابرتين فقط خلال فترة توليه الرئاسة، وقابلته 4 مرات بعد ذلك بعد رحيله عن الحكم».

وأشار موسى إلى أنه عرف اللواء أبو الوفا رشوان، مدير مكتب حسني مبارك، خلال عمله في برنامج القاهرة اليوم رفقة الإعلامي عمرو أديب.

وتحدث موسى عن أن الرئيس مبارك كان يتدخل شخصيًا لإعادة بث برنامج القاهرة اليوم عندما كان يحاول أي مسؤول إيقافه.

وأضاف موسى أن ما قاله عمرو أديب خلال أحداث 25 يناير 2011 بأنه حسني مبارك هو من أوقفه عن العمل «ليس صحيحًا».

وتابع قائلًا: «يوم اغتيال معمر القذافي تلقيت اتصالًا هاتفيًا مع اللواء أبو الوفا رشوان وطلب مقابلتي، وعندما قابلته وجدت أوراقًا وملفات وهو طلب مني توثيق شهادته».

وواصل قائلًا: «نشرت في الكتاب ما قاله لي اللواء أبو الوفا رشوان فيما عدا حوالي 10% ربما سأنشرهم في وقت لاحق»

ولفت موسى إلى أن الوزير أمين هويدي حاول الاتصال بالرئيس مبارك لإبلاغه حول رؤيته حول ما يدور بشأن توريث جمال مبارك قبل نشر مقال في جريدة أخبار اليوم حول رؤيته.