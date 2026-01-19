قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: تحذير مبكر من مخطط الإخوان ووقائع ضغوط ومحاولات إسكات قبل وبعد 2011

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس وتفاصيل تعود إلى ما قبل أحداث يناير 2011، مؤكدًا أنه كان من أوائل من حذروا علنًا من المخطط الذي كانت تعدّه جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، من خلال تقرير صحفي نشره في جريدة «الأهرام» عام 2009.

وأوضح موسى، خلال حلقة حوارية خاصة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، قدمها الإعلامي محمد الباز بالتزامن مع صدور كتابه الجديد «أسرار»، أن هذا التقرير نُشر قبل اندلاع أحداث يناير بنحو 21 شهرًا، وتناول معلومات وتحذيرات واضحة بشأن ما وصفه بالمؤامرة الكبرى التي كانت تُحاك ضد مصر.

وأشار إلى أن التقرير استند إلى تصريحات للواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة آنذاك، والتي كشفت أبعاد تحركات جماعة الإخوان وأهدافها، مؤكدًا أن نشر هذه المعلومات أثار ردود فعل غاضبة داخل الجماعة، ووصل الأمر إلى تهديدات مباشرة.

وسرد موسى تفاصيل اتصال هاتفي تلقاه من القيادي الإخواني عصام العريان عقب نشر التقرير، تضمن تهديدًا صريحًا بالحبس، واتهامًا له ولللواء فؤاد علام بترويج معلومات غير صحيحة، موضحًا أنه واجه هذه التهديدات بدعوة واضحة للجوء إلى القضاء إذا كان لدى الطرف الآخر ما يدحض ما نُشر.

وأكد أن هذه التهديدات لم تتحول إلى أي إجراءات قانونية، ولم يُقدَّم ضده أي بلاغ رسمي، مشددًا على أن الأحداث اللاحقة أثبتت صحة ما تم نشره في ذلك التوقيت، وأن الوقائع جاءت مطابقة لما حذّر منه التقرير.

كما كشف أحمد موسى خلال الحوار أنه كان أول صحفي يتناول مسألة إحالة قضية تتعلق بجماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، معتبرًا أن ذلك شكّل نقطة فاصلة في التعاطي مع أنشطة الجماعة التي تمس الأمن القومي.

وتطرق موسى كذلك إلى ما وصفه بمحاولات إقصائه مهنيًا بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن القيادي الإخواني محمود غزلان تقدّم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة «الأهرام» آنذاك، لبيب السباعي، يطالب فيه بفصله من الجريدة بسبب مواقفه وتقاريره الصحفية، إلا أن إدارة المؤسسة رفضت هذا الطلب، مؤكدة أن الفيصل في أي خلاف هو القضاء وليس الضغوط السياسية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كتاب «أسرار» يعيد سرد هذه الوقائع في سياقها الكامل، باعتبارها شهادة صحفية وإعلامية على مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ مصر، شهدت محاولات للترهيب والتأثير على حرية الكلمة، لكنها في الوقت ذاته كشفت أهمية الصحافة في التحذير المبكر وكشف المخاطر.

أحمد موسى صدى البلد الإخوان أسرار محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق توافق على بروتوكول استكمال مستشفى الطوارئ وصرف حافز 2000 جنيه لجميع العاملين

الفاعليات

الشباب والرياضة تطلق دورات تدريبية حرفية ضمن مبادرة علمني حرفة بالإسماعيلية

استخراج بطارية من بطن طفل فى بورسعيد

استخراج بطارية من معدة طفل 3 سنوات في 5 دقائق بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد