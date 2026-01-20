السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت

ظل الأطفال السبعة الصغار يلعبون داخل شقة أحدهم بالمطرية، ونسيت ربة هذا المنزل الغاز مفتوح وخرجت من الشقة، فسقط الأطفال السبعة مغشيا عليهم، وبعد فترة عادة ربة المنزل إلى شقتها فوجدت الأطفال السبعة على الأرض..

عبئت رائحة الغاز الشقة فاستغاثت بالجيران الذين أسرعوا فور سماعهم صياحها، قاموا بإغلاق منفذ الغاز وحاولوا إفاقة الأطفال السبعة ولكن دون جدوى، فأسرع الأهالي بالاتصال بالاسعاق التي نقلتهم بدورها إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد إصابة 7 أطفال نتيجة تسريب غاز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ، بالانتقال والفحص، تبين أنه خلال لعب الأطفال الـ7 داخل شقة نتج تسريب غاز مما أدى إلى إصابتهم وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش في حالة حرجة.

أفادت التحريات الأولية أن المصابين 3 أشقاء و3 آخرين أولاد خالتهم وطفل من أبناء الجيران، وتتراوح أعمارهم ما بين الـ 6 و10 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.