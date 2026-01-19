ليجاسي: فهم ذوق الجمهور للوصول إلى شكل فني يعكس شخصيته ويلبي توقعات المستمعين

أكد المطرب محمود أسامة عبد العزيز، الشهير بـ “ليجاسي”، أنه يحرص في أعماله على تقديم نفسه بطبيعته الحقيقية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ركز على الدراسة وفهم ذوق الجمهور، للوصول إلى شكل فني يعكس شخصيته ويلبي توقعات المستمعين.

وقال المطرب محمود أسامة عبد العزيز، الشهير بـ “ليجاسي”، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، أن تطوره الفني اعتمد على التعلم المستمر ومتابعة المشهد الموسيقي والعمل على تطوير أدواته بنفسه.

وتابع المطرب محمود أسامة عبد العزيز، الشهير بـ “ليجاسي”، أنه يحب موسيقى الراب لكنه يفضل التنوع، مؤكدا أن الراب يمنحه مساحة أوسع للتعبير الصادق والمباشر عن المشاعر والمواقف.