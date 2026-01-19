التعليم الذاتي.. المطرب ليجاسي يكشف بداية رحلته مع عالم الموسيقى

أكد المطرب محمود أسامة عبد العزيز، الشهير بـ “ليجاسي”، أنه دائما ما يتلقى الدعم من أسرته، مشيرا إلى أنه يحرص على التطور المستمر، حيث يقوم بتلحين وتوزيع أغلب أعماله بنفسه، معربًا عن تمنيه لو أتيحت له فرصة الدراسة الأكاديمية للموسيقى في وقت مبكر.

وقال محمود أسامة عبد العزيز، الشهير بـ “ليجاسي”، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، ان رحلته مع الموسيقى بدأت بالتعلم الذاتي عبر دروس يوتيوب، مؤكدا أنه كان يعتمد على البحث والتجربة لغياب التوجيه المباشر، وهو ما جعل طريق التعلم أطول لكنه أكثر وعيا.

وتابع ليجاسي، أنه نشر أعماله الأولى على منصة ساوند كلاود بين عامي 2013 و2017، ولم يتأثر بضعف التفاعل في بداياته، لإيمانه بأنه لا يزال في مرحلة التكوين.