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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مكاسب طلعت مصطفى من صفقة ليجاسي.. الإيرادات تصل لربع مليار دولار

صدى البلد

نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في الاكتتاب بشركة ليجاسي، لتستحوذ على حصة تصل إلى 39% مع حقوق الإدارة الكاملة، وستصل إلى نسبة 51% خلال فترة زمنية محددة، بإجمالي قيمة 800 مليون دولار، وهي أكبر صفقة نفذت بقطاع السياحة خلال عام 2023.

وتحقق هذه الصفقة عوائد ضخمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أبرزها أولًا زيادة محفظة المجموعة من الفنادق لتصل إلى 15 فندقًا، بإجمالي طاقة فندقية تصل إلى 5 آلاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء، لتصبح أكبر شركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية تمتلك هذا العدد من الفنادق.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى 4 فنادق وهم "فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي" إضافة إلى 3 فنادق تحت الإنشاء في مدينتي والأقصر ومرسى علم، بجانب ذلك تمتلك المجموعة حصة من خلال شركة "أيكون" في شركة ليجاسي المالكة لـ7 فنادق تاريخية وهم: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

ثاني مكاسب مجموعة طلعت مصطفى من الصفقة، تضاعف إيرادات الشركة من الفنادق لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار متوقعة خلال عام 2024، وذلك من 2.67 مليار جنيه ما يعادل 86.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة.

ثالث المكاسب استمرار صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالبورصة المصرية، ليصل إلى أعلى مستوياته نتيجة الإيرادات المتوقع زيادتها من الفنادق، هذا بخلاف النمو المستمر من محفظة تطوير الأراضي بمشروعاتها في مصر والسعودية مما دفع كبرى بنوك الاستثمار لزيادة سعر السهم المستهدف أخرها بنك الاستثمار سي أي كابيتال، والذي رفع السعر المستهدف للسهم إلى 35.9 جنيه.

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