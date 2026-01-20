انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

شهدت جماهير كرة القدم الإفريقية واحدة من أكثر اللحظات توترا في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا خلال المباراة التي جمعت بين منتخبي السنغال والمغرب بعدما توقفت المواجهة في ثوانيها الأخيرة؛ بسبب انسحاب لاعبي أسود التيرانجا، اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، في مشهد كاد أن ينتهي بإلغاء اللقاء بالكامل.

وسط حالة الغضب والفوضى داخل أرض الملعب وخارجه، كان المدرب الفرنسي المخضرم “كلود لوروا”، أحد أبرز شهود الكواليس الخفية لتلك الدقائق المصيرية؛ بعدما كشف تفاصيل الحوار الذي جمعه بـ"ساديو ماني" نجم المنتخب السنغالي، والذي لعب دوراً حاسماً في إنقاذ النهائي، وإعادته إلى مساره الطبيعي.

