شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أحمد سعيد

شهر شعبان منحة إيمانية مهمة فهو الشهر السابق لشهر رمضان المبارك، ولكن قد يغفل كثير من الناس أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان ، ويفضل للمؤمن أن يجعل من شهر شعبان بداية استعداد جيدة من أجل استقبال شهر الصيام لذا يستحب له المداومة على مجموعة من الطاعات لاستقبال شهر الصيام.

1. الصيام: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان؛ ليكون بمثابة التمهيد الروحي لرمضان، ومن أفضل ما يتقرب به العبد في هذا الشهر هو صيام الاثنين والخميس اقتداء بالسنة النبوية المطهرة، وصيام الأيام البيض وهي أيام 13، 14، و15 شعبان، الإكثار من صيام التطوع لتعويد النفس على هذه العبادة قبل رمضان.

2. الدعاء والاستغفار: المواظبة على الدعاء في هذه الليالي المباركة من أحب الأعمال القربات، فالدعاء هو مخ العبادة.

3. قراءة أجزاء من القرآن لقول النبي: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ"، فجيب أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يحافظ عليه يوميا يتلو فيه كتاب الله.

4. قيام الليل: ومن أعظم العبادات التي تزيد من صلة المؤمن بخالقه هي قيام الليل؛ فهي لحظات المناجاة في جوف الليل حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله، فيعطي السائلين ويجيب الداعين.

5. الصدقة إن الإكثار من الصدقات ومساعدة المحتاجين في شعبان يطهر المال ويزكي النفوس، وهو من أحب الأعمال التي تبرهن على صدق الإيمان وحسن الخلق.

دعاء شهر شعبان

اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علمًا لا ينفع ومن قلبًا لا يخشع ومن نفسًا لا تشبع ومن دعوة لايستجاب لها اللهم ارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين.

(لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ والأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ قال يزيدٌ: ربُّ السمواتِ السبعِ وربُّ العرشِ الكريمِ).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضائك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي).

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي)

(دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

(اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ).(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

