غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
مدير المؤشر العالمي للفتوى: دعم دار الإفتاء للكتاب المعرفي والبحثي أهم أدواتها لبناء الوعي

ورشة العمل بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية
ورشة العمل بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية
أحمد سعيد

شارك طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، في ورشة العمل التي عُقدت بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم، بالتعقيب على نتائج بحث “تفضيلات جمهور معرض الكتاب 2025م”. 

وأكد مدير المؤشر العالمي للفتوى خلال مداخلته التي جاءت تحت عنوان "الكتاب المطبوع بين تفضيلات الجمهور ومسؤولية السياسات الثقافية" أن الكتاب المطبوع لا يزال يحتفظ بمكانة متقدمة في تفضيلات الجمهور، نظرًا لأهميته في بناء الوعي كونه يمنح قارئه القدرة على التحليل والتعمق والاشتباك مع الأفكار، وأنه لا يمثِّل مجرد وسيط تقليدي للمعلومة، بل هو بنية معرفية متكاملة تسهم في تشكيل نمط خاص من التلقِّي والفهم، وعليه تضطلع المؤسسات الدينية المصرية بدور مهم في دعم الكتاب المطبوع باعتباره من وسائل بناء الوعي الصلب وركائز مواجهة الأفكار المنحرفة.

وأشاد بجهود دار الإفتاء في دعم الكتاب المعرفي والبحثي من خلال إصدارات علمية ومنهجية تسعى إلى مواجهة الفكر غير المنضبط، وتؤكد مركزية التكوين العلمي العميق في معالجة قضايا المجتمع المعاصر. 

وشدَّد على ضرورة ألا تتحول المعرفة إلى امتياز لأشخاص ولا تكون حقًّا للجميع؛ لأن هذا الوضع يهدد بتوسيع الفجوة بين فئات المجتمع، ويضعنا أمام خطر تقليص العدالة الثقافية.

وتابع مدير مؤشر الفتوى مداخلته بالتأكيد على أن القراءة، ولا سيما القراءة المتنوعة، تمثِّل ضمانة أساسية لحماية التعدد الثقافي والفكري داخل المجتمع، وتبني الوعي الصلب الذي ترعاه الدولة المصرية مؤخرًا. 

واختتم “ومعرض الكتاب، في هذا السياق، لا ينبغي النظر إليه كسوق للنشر فحسب، بل كمساحة حوار، وتلاقح أفكار، وفرص لتوسيع الأفق المعرفي، مضيفًا أنه لا بد من توسيع دور المكتبات العامة وتشجيع النشر المتنوع واعتبار القراءة حقًّا ثقافيًّا ضمن سياسات العدالة الاجتماعية”. 

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويضم مجموعة متميزة ومتنوعة من الإصدارات العلمية الجديدة، فضلًا عن عقدها لسلسلة من الندوات الفكرية والثقافية في العديد من القضايا الدينية والمجتمعية التي تهم الناس من أجل بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي طوال فترة انعقاد المعرض.

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

