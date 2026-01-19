القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تؤكد ضرورة إلزام الاحتلال بوقف خروقاته في غزة

أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف خروقاته في قطاع غزة، وإدخال المواد الإنسانية من خيام ومنازل متنقلة ومواد طبية وأغذية فورا وفتح المعابر.

وشددت القوى- في بيان، صادر عقب اجتماع عقدته، اليوم /الإثنين/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أهمية الضغط في إطار تنفيذ المرحلة الثانية بما يتطلب وقف كل اختراقات الاحتلال واستمرار سياسة استهداف الشعب الفلسطيني ومتابعة اللجنة الإدارية في إطار الشرعية الفلسطينية وإطارها الجامع منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن وحدة أراضيها جميعا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة العاصمة الأبدية، وكذلك الإيفاء بالتعهدات لإدخال المواد الإنسانية خاصة الخيام والبيوت الجاهزة والأمن والتعافي، وانسحاب جيش الاحتلال من كل قطاع غزة.

وأشارت القوى إلى أن جرائم الاحتلال المتواصلة وعصابات مستوطنيه بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وقطع الأشجار وحرق الممتلكات، بالتزامن مع ما تقوم حكومة الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، يتطلب موقفا واضحا بفرض عقوبات على الاحتلال وعزل حكومته ومحاكمة مجرمي الاحتلال الذين يواصلوا ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى تمسكها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وعملها في مناطقها الخمس، في القضايا الإغاثية والصحية والتعليمية، ورفض محاولات الاحتلال للاستيلاء على مقراتها وقطع الماء والكهرباء عنها، والتضييق على عملها من أجل إلغائها.