عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وجه رسالة للسائقين.. محافظ الغربية يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولة تفقدية في السابعة من صباح اليوم، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح اليوم ، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مواقف سيارات الأجرة بمدن كفر الزيات و بسيون .

رئيس جامعة طنطا يهنئ حاتم أمين بتعيينه نائبا للدراسات العليا والبحوث

وفي حواره مع  السائقين، شدد المحافظ  بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت،  كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

txt

تشييع 9 شهداء إثر عدوان الاحتلال على عدة مناطق في الضفة الغربية

كما تحدث  رحمي مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم "  على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧).

وفي سياق آخر وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر فجر اليوم القرار ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

IMG-20240322-WA0039
IMG-20240322-WA0039
IMG-20240322-WA0040
IMG-20240322-WA0040
IMG-20240322-WA0044
IMG-20240322-WA0044
IMG-20240322-WA0043
IMG-20240322-WA0043
IMG-20240322-WA0042
IMG-20240322-WA0042
IMG-20240322-WA0041
IMG-20240322-WA0041
IMG-20240322-WA0036
IMG-20240322-WA0036
IMG-20240322-WA0035
IMG-20240322-WA0035
IMG-20240322-WA0033
IMG-20240322-WA0033
IMG-20240322-WA0034
IMG-20240322-WA0034
IMG-20240322-WA0032
IMG-20240322-WA0032
IMG-20240322-WA0031
IMG-20240322-WA0031
IMG-20240322-WA0038
IMG-20240322-WA0038
IMG-20240322-WA0037
IMG-20240322-WA0037
IMG-20240322-WA0030
IMG-20240322-WA0030
IMG-20240322-WA0029
IMG-20240322-WA0029
الأسعار الجديدة للوقود اسعار الجديدة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالمتابعة الدورية رئيس جامعة طنطا دكتور طارق رحمى سيارات السرفيس زيادة تعريفة الركوب قرار لجنة التسعير لدكتور طارق رحمي محافظة الغربية محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية والمفتي يؤديان صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدي في طنطا |صور

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: شعار "الله أكبر" أتى بنصر العاشر من رمضان لمصر|فيديو

في ذكري تأسيسها.. الجامعة العربية: الطريق ما زال طويلًا وقضية فلسطين الأهم

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: نصر العاشر من رمضان أثبت أن زمن المعجزات لم ينتهِ

دراسة تحويل الدعم على بطاقات ميزة الذكية| تفاصيل

رغم قيود الاحتلال.. 120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى |شاهد

بحضور السيسي.. تفاصيل صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ