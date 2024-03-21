تشييع 9 شهداء إثر عدوان الاحتلال على عدة مناطق في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن الضفة الغربية شيعت صباح اليوم أبناؤها التسعة الذين استشهدوا برصاص ومسيرات قوات الاحتلال، فمنذ أمس وحتى الآن ارتقى تسعة شهداء في الضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، خلال رسالة على الهوا، أنه ارتقى 3 شهداء في مدينة جنين، وفي مخيم نور شمس 4 شهداء، وفي مخيم الأمعري ارتقى شهيدا، كما ارتقى شهيدا بمدينة الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن في محيط مستوطنة غوش عتصيون.

ولفتت أن كل هذه التطورات الميدانية أدت لارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 449 فلسطينيا، موضحة أن مخيم نور شمس شهد عملية موسعة بواقع 50 آلية ترافقها الجرافات الثقيلة، والتي تجرف البنية التحتية، وإطلاق وابل من الرصاص الحي على الفلسطينيين.