السبت القادم .. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها

يقام يوم السبت القادم 25 ابريل 2026 ، الساعة 6 م بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية فعالية ثقافية تحت عنوان " أطياف من السينما المستقلة" تنظمها جمعية حتحور للثقافة والفنون بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وشركة “ I am a film ”.

تفاصيل الأفلام المعروضة

تتضمن الفعالية عرض 6 أفلام مستقلة قصيرة بحضور صناعها وهي: "مارشدير" إخراج نهى عادل، "تيتا" إخراج أحمد سمير، "ثريا" إخراج أحمد بدر كرام ، "عزيزتي رولا" إخراج ماري بادير، "بتبصلي كده ليه" إخراج الفيصل بدر، "صاحبتي" إخراج كوثر يونس. وسوف يقام بعد العرض ندوة مع صناع الأفلام تديرها المخرجة والصحفية / ناهد نصر.

الأفلام المعروضة بمركز الإبداع

وصرح المخرج أحمد رشوان رئيس مجلس إدارة جمعية حتحور "نُثمن التعاون مع صندوق التنمية الثقافية والمعماري / حمدي السطوحي الذي حرص على دعمنا بتوفير قاعة مركز الابداع لعرض هذه الأفلام ، وكذلك التعاون مع شركة " I am a film " لأول مرة. وأنه تم اختيار هذه المجموعة من الأفلام القصيرة بعناية والتي تنتمي للسينما المستقلة التي ندعمها، وهي أفلام حاصلة على جوائز دولية ومحلية ، وتتميز بالتنوع والجرأة في طرح الموضوعات وفي طريقة تناولها فنيا.

كما صرح المخرج سعد هنداوي مدير شركة " I am a film " بأنه سعيد بالتعاون الأول بين شركته و(جمعية حتحور للثقافة للفنون) في تنظيم هذا العرض الذي يضم مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة، واضاف هنداوي "لأن شركتنا تدعم السينما المستقلة أيضا ، ونساعد المخرجين الشبان في الوصول للعدد الأكبر من المهرجانات السينمائية الهامة. هنا تلاقت رؤيتنا مع جمعية حتحور ، ونتمنى أن تنال الأفلام المعروضة حب الجمهور العزيز".

يذكر أن العرض مجاني للجمهور والدخول بأسبقية الحضور، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال حيث تم تصنيف بعض الأفلام المعروضة رقابيا للفئة العمرية +18 .