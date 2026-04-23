الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السبت القادم .. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها

الأفلام المعروضة بمركز الإبداع
الأفلام المعروضة بمركز الإبداع

يقام يوم السبت القادم 25 ابريل 2026 ، الساعة 6 م بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية فعالية ثقافية تحت عنوان " أطياف من السينما المستقلة" تنظمها جمعية حتحور للثقافة والفنون بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وشركة  “ I am a film ”. 

تفاصيل الأفلام المعروضة 

تتضمن الفعالية عرض 6 أفلام مستقلة قصيرة بحضور صناعها وهي: "مارشدير" إخراج نهى عادل، "تيتا" إخراج أحمد سمير، "ثريا" إخراج أحمد بدر كرام ، "عزيزتي رولا"   إخراج ماري بادير، "بتبصلي كده ليه" إخراج الفيصل بدر، "صاحبتي" إخراج كوثر يونس. وسوف يقام بعد العرض ندوة مع صناع الأفلام تديرها المخرجة والصحفية / ناهد نصر.

الأفلام المعروضة بمركز الإبداع 

وصرح المخرج أحمد رشوان رئيس مجلس إدارة جمعية حتحور "نُثمن التعاون مع صندوق التنمية الثقافية والمعماري / حمدي السطوحي الذي حرص على دعمنا بتوفير قاعة مركز الابداع لعرض هذه الأفلام ، وكذلك التعاون مع شركة  " I am a film " لأول مرة. وأنه تم اختيار هذه المجموعة من الأفلام القصيرة بعناية والتي تنتمي للسينما المستقلة التي ندعمها، وهي أفلام حاصلة على جوائز دولية ومحلية ، وتتميز بالتنوع والجرأة في طرح الموضوعات وفي طريقة تناولها فنيا.

كما صرح المخرج سعد هنداوي مدير شركة " I am a film "  بأنه سعيد بالتعاون الأول بين شركته و(جمعية حتحور للثقافة للفنون) في تنظيم هذا العرض الذي يضم  مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة، واضاف هنداوي "لأن شركتنا تدعم السينما المستقلة أيضا ، ونساعد المخرجين الشبان في الوصول للعدد الأكبر من المهرجانات السينمائية الهامة. هنا تلاقت رؤيتنا مع جمعية حتحور ، ونتمنى أن تنال الأفلام المعروضة حب الجمهور العزيز".

يذكر أن العرض مجاني للجمهور والدخول بأسبقية الحضور، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال حيث تم تصنيف بعض الأفلام المعروضة رقابيا للفئة العمرية +18 .

البروتين
البروتين
البروتين

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة
طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال
مجدي الهواري وأحمد نادر جلال

