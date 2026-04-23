عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله الجديد الفرنساوي

احتفل النجم عمرو يوسف بالعرض الخاص لأولى حلقات مسلسله الجديد الفرنساوي، وهو العرض الذي أقامته منصة يانجو بللي بأحد فنادق وسط القاهرة وسط حضور اعلامي مكثف.

ومن منصة يانجو كل من ميسم عزام وجو الخوند ويوسف زين الدين.

المسلسل يبدأ عرضه غدا الجمعة في العاشرة مساء عبر منصة يانجو بلاي، وكانت قنوات STC السعودية أعلنت عن عرض مسلسل الفرنساوي للنجم عمرو يوسف عبر شاشتها في مفاجأة سارة لعشاقه هناك.

ويجسد عمرو في الفرنساوي دور خالد مشير المحامي الذي يستطيع التوغل في ثغرات القانون.

المسلسل تأليف وإخراج آدم عبد الغفار وسيتم عرضه عبر منصة يانجو ومن إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - ويشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد. والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.