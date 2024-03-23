لم أقدمه من قبل.. محمد رياض يتحدث عن دوره في مسلسل قلع الحجر

تحدث الفنان محمد رياض عن شخصية العمدة الفرماوي التي يقدمها في مسلسل “قلع الحجر”.

وقال محمد رياض، خلال حواره ببرنامج “سبوت لايت” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “صدى البلد”، إنه كان يتمنى تقديم دور صعيدي الفترة الماضية، متابعا: “عندما قرأت ورق مسلسل قلع الحجر وشخصيتي وجدت فيها الشخصية الصعيدية بشكل لم اقدمه من قبل”.

وأكمل: "المسلسل يلقي الضوء على عدد من العادات لا يجب أن تكون موجودة في مجتمعنا".

واستكمل رياض حديثه، وقال: “فرماوي لا يحب شخصية الحرازي أبو ضيف زوج شقيقته روحية، وذلك بسبب الغيرة والحقد”.

وأوضح: "فرماوي لديه تركيبة السيطرة والسلطة والزعامة، وهذه الأشياء كانت تضايقه من حرازي".

وأكد أن “مؤلف المسلسل كان حريصًا جدًا على اللهجة الصعيدية، وتركيب الجمل كان صعبًا”، معقبا: "وكان سهلا بالنسبة لي تقديم اللغة العربية من التركيبة الصعيدية الخاصة التي قدمها المؤلف أحمد وفدي".