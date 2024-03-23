محمد رياض يكشف عن طقوسه الخاصة في رمضان وفريقه الكروي المفضل

تحدث الفنان محمد رياض عن فريقه المفضل لكرة القدم، كما تحدث عن العادات الذي يتبعها في شهر رمضان إذ كان غير ملتزم بأي تصوير.

قال الفنان محمد رياض خلال حواره برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد،: "أنا أهلاوي والنادي الأهلي بيفرحنا جميعًا كمصريين خاصًة في البطولات الافريقية، فريق النادي الأهلي أكبر فرقة حصلت على البطولة".

وأكمل: “الأهلي فريق لا يخذل جمهوره حتى وإن وقع في مباراة أو اثنين سرعان ما يعود مجددًا، لأنها فرقة تحترم جمهورها ولا تشبع بطولات”.

وفيما يخص طقوسه في رمضان، أوضح: "استطعت أن افطر برفقة أسرتي أول وثاني يوم لكنني منشغل حاليًا في التصوير وسأنتهي منه يوم 25 رمضان تقريبًا".

واسترسل:" في الأيام العادية من رمضان إذا لم أكون مرتبطًا بتصوير، بحرص دائما على النزول للمسجد لتأدية جميع الفروض ويقرأ القرآن ويتابع المسلسلات.