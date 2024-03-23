سياح مرسى علم يشاركون خلال مائدة إفطار العاملين بالقطاع السياحي في شهر رمضان

شهدت مدينة مرسى علم السياحية مشهدًا مميزًا حيث شارك السياح الأجانب في مائدة إفطار العاملين بالقطاع السياحي في أجواء مليئة بالفرح والسرور خلال شهر رمضان الكريم. ارتدى بعض السياح جلابية بلدي وتم استقبالهم بفانوس رمضان وتشغيل أناشيد الشهر الفضيل.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي بمنطقة البحر الأحمر ومنظم الفعالية، أن فنادق مرسى علم نظمت مائدة إفطار جماعية للعاملين، وأشار إلى مشاركة عدد من السياح الأجانب في هذه المائدة وسط أجواء من الفرح والسعادة وتبادل التهاني والتبريكات.

وأضاف عثمان أن عددًا من السياح ارتدوا الجلابية البلدية، خاصة السياح المترددين على زيارة مرسى علم سنوياً، حيث يحرصون على مشاركة المصريين عاداتهم والمناسبات والأعياد.

وأوضح أن السياح قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع فانوس رمضان ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس الأجواء الرائعة في مرسى علم ويعزز السياحة ويجذب السياح لزيارة هذه المدينة الساحرة.