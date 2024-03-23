حبس المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي

بسبب ذمته المالية..

أصدر القضاء العراقي حكما بالحبس سنة واحدة بحق مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي جرّاء امتناعه من تقديم كشفٍ بذمته المالية.

وفي وقت سابق؛ أعلنت هيئة النزاهـة العراقية ضـبط مدير شــرطة الأحداث في النجف متلبّساً بجريمة الرشوة.

فيما أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان لها أن "المدانة أقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات".

وأضاف أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة ٣١٦/ الشق الاخير من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه".