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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ84

سفارة باكستان تحتفل
سفارة باكستان تحتفل باليوم الوطني

احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة اليوم باليوم الوطني الرابع والثمانين لباكستان بحماسة , و مشاعر وطنية غامرة . وقام السفير ساجد بلال برفع العلم الباكستانى على أنغام النشيد الوطني. ورفعت الدعوات من أجل الرفاهية والسلام والازدهار في باكستان. وتليت بهذه المناسبة رسائل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي وقت سابق، التقى تشامبرلين، رئيس هيئة الرئاسة، بالسفير وسلمه رسالة تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العيد الوطني لباكستان.

نظمت السفارة حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني في وقت سابق من هذا الشهر و كان ضيف الشرف سعادة المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري.  وحضر حفل الاستقبال عدد كبير من المسؤولين الحكوميين المصريين والسلك الدبلوماسي ومجتمع الأعمال والأكاديميين والصحفيين وأعضاء الجالية الباكستانية في مصر.

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