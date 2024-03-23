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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف على انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد مقر نقابة المحامين الفرعية في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، إقبالا كثيفًا مع بدء عمليات التصويت بانتخابات نقابة المحامين 2024، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء، وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي، حيث يصوت المحامون لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

أشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين بانتخابات النقابة لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

‏‎ يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

‏‎ ويختار المحامون نقيبا عاما واحدا و3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مجلس النقابة العامة انتخابات نقابة المحامين إنتخابات النقابة نقابة المحامين الفرعية

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