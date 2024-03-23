جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يستجوب أحد المشتبه باشتراكهم في هجوم موسكو |فيديو

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، شريط فيديو للحظة القبض على أحد المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على صالة حفلات بالعاصمة الروسية موسكو.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بدأ في استجواب أحد المشتبه بهم في الهجوم.

وأدان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأشد العبارات الهجوم "الشنيع" في موسكو الليلة الماضية.

وأفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق ان عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو ارتفع إلى 115 قتيلًا.