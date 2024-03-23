محمد معروف حكما لمباراة كرواتيا وتونس

تم اختيار الحكم الدولي المصري محمد معروف لقيادة مباراة منتخبي كرواتيا وتونس، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
ويعاون معروف المساعدان سامي هلهل وسمير جمال والحكم الرابع محمود ناجي، إلى جانب محمد عادل حكم الفيديو "VAR" ومساعده وائل فرحان.
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تم اختيار الحكم الدولي المصري محمد معروف لقيادة مباراة منتخبي كرواتيا وتونس، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
ويعاون معروف المساعدان سامي هلهل وسمير جمال والحكم الرابع محمود ناجي، إلى جانب محمد عادل حكم الفيديو "VAR" ومساعده وائل فرحان.
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