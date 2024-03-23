رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

تشهد محافظات مصر حالة من الانضباط في الحركة المرورية خاصة في تعريفة الأجرة للمواطنين، وذلك بعدما شهدت أسعار الوقود تحركا خلال الساعات القليلة الماضية.

سياارات الأجرة

التزام السائقين بالتعريفة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رجال المرور وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات السرفيس؛ لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي حملة على موقف كوبري الخشب في شارع التحرير وكذا موقف ناهيا بشارع السودان؛ لمتابعة انتظام خدمة السرفيس مع الالتزام بالرسوم المقرره وتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

والتقى رئيس الحي عددًا من السائقين، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار اليوم.

رؤساء أحياء الإسكندرية

واصل رؤساء أحياء الإسكندرية شن حملات مكبرة على محطات الوقود ومواقف سيارات النقل الجماعي، لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدها محافظ الإسكندرية بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام السائق بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وكلف إدارة المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب ومسئولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي جرى اعتمادها، محذرًا السائقين من أنه سيجري توقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تعريفة الأجرة الجديد

تعريفة الركوب بالمنوفية

أعلنت محافظ المنوفية أمس الجمعة، عن تعديل أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس السارية بدائرة المحافظة وخارجها، وذلك خلال اجتماع محافظ المنوفية مع وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث المرور ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وجاء ذلك فور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 على النحو التالي: "البنزين 95 13.50 جنيه / لتر ، البنزين 92 12.50 جنيه / لتر، البنزين 80 11 جنيه / لتر، السولار 10 جنيه / لتر، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه /م3 ، البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة ".

من جانبه، أمر محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة، والتأكد من إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة وخطوط السير على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر وأن تُحمل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.