حريق بجوار مطعم شهير في الغردقة .. والأمن يتدخل | صور

تمكنت قوات الدفاع المدني بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق محدود بشقة سكنية بمنطقة الكوثر بجوار أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الغردقة.

امتدت النيران بوحدة سكنية باحدى العمارات بمنطقه الكوثر بمدينه الغردقه وتم السيطرة على الحريق حيث تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني التي تمكنت من اخماد الحريق ومنع امتداده الى باقي اجزاء العماره السكنيه.



كان اللواء محيي سلامة "مدير أمن البحر الأحمر"تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد الوحدات السكنية بمنطقة الكوثر بجوار مطعم جاد.

على الفور تم الدفع بعد 3 سيارات للدفاع المدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

فيما أشار مصدر طبى، أنه لا يوجد مصابين حتى الآن مع تواجد لسيارات الإسعاف لحين انتهاء عمليات التبريد حتى لا تتجدد اشتعال النيران مرة أخرى..