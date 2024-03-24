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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسرة طلاب من أجل مصر

جامعة عين شمس تطلق دورة رمضانية لكرة القدم وتنس الطاولة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تنطلق مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة ( طلبة - طالبات ) والتى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بإتحاد طلاب جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة ، ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة  بنظام خروج المغلوب  .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة)  ٣٢ طالبا ، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات )  ٣٢ طالبة.

وسيتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :
(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه  - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

 

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