ليس له بديل.. تقيم ميدو لحراس المرمى المصريين

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن تقييمه لحراس المرمي المصرين في الفترة الأخيرة.

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر: محمد الشناوي في حتة تانية ومالوش بديل.. وفخور بـ مصطفى شوبير.



وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.