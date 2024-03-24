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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: مصطفى محمد نضج كرويا.. والمنتخب يحتاج إلى زيزو

صدى البلد

أشاد أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، بثنائي منتخب مصر مصطفى محمد وعمر مرموش، مشددا على أنهما لاعبان مميزان للغاية واكتسبا المزيد من الخبرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "مصطفى محمد نضج كرويا بشكل كبير وسيفيد منتخب مصر مع حسام حسن خلال المرحلة المقبلة، ومن وجهة نظري المنتخب يحتاج إلى جهود أحمد سيد زيزو لأنه يمتلك إمكانيات فنية عالية".

وأضاف أيمن يونس: "أداء المنتخب أمس أمام نيوزلندا والنتيجة مقبولة إلى حد ما لأنها أول مباراة لحسام حسن، وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر".

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