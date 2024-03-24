موجة أمطار جديدة.. القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة القليوبية اليوم ، سقوط أمطار ، وسط إعلان المحافظ رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بانتشار معدات الشركة لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.



ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة للعمل على رفع أى آثار للأمطار.