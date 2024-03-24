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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موجة أمطار جديدة.. القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت محافظة القليوبية اليوم ، سقوط أمطار ، وسط إعلان المحافظ  رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بانتشار معدات الشركة لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.


ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة للعمل على رفع أى آثار للأمطار.

القليوبية محافظ القليوبية مياه الأمطار رفع حالة الطوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

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