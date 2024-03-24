ضحيتان في حريق سيارتي دائري المريوطية.. سيدة دخلت بسيارتها أسفل النقل..فيديو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مصرع شخصين في اشتعال النيران بسيارتين نقل وملاكي اعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية هما قائدي السيارتين.

وتبين أن سيدة كانت تقود السيارة الملاكي واختلت عجلة القيادة بيدها ،لتعبر للجهة الأخرى من الطريق وتصطدم بالسيارة النقل التي دهستها أسفلها ما أدى لانشطارها نصفين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة نقل مع ملاكي واشتعال النيران بداخلهما، ووجود أشخاص متفحمين داخل السيارتين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

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وتبين من الفحص أن التصادم أدى لدخول السيارة الملاكي أسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين وادى اشتعال النيران لتفحم مستقليها بينما يتم فحص موقف سائق السيارة النقل وبيان نجاته من عدمه.