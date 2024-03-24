انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

دهست سيارة نقل أخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية؛ما أدى لاشتعال النيران في السيارتين وسقوط ضحايا بعد انقسام السيارة المالكي لنصفين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة نقل مع ملاكي واشتعال النيران بداخلهما، ووجود أشخاص متفحمين داخل السيارتين، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.



وتبين من الفحص أن التصادم أدى لدخول السيارة الملاكي أسفل السيارة النقل وانشطارها لنصفين واشتعال النيران مما تسبب في تفحم مستقليها بينما يتم فحص موقف سائق السيارة النقل وبيان نجاته من عدمه.

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