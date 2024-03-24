مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.



وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.



وقد امر بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.



كما أمر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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