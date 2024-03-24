عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 رمضان.. موعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر

مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة

ترقبا لموعد إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ننشر مواعيد أذان المغرب والصلوات الأخرى في محافظة البحر الأحمر.

يُعلن للمغرب في محافظة البحر الأحمر في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق 24 مارس 2024 في تمام الساعة 5:56 مساءً، بحسب إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة.

أما مواعيد صلاة الفجر، فتكون في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:20 صباحًا.

وفيما يلي جدول بمواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر، ليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024، بناءً على إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:20 صباحًا.
- موعد الشروق: الساعة 05:43 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 ظهرًا.
- موعد أذان العصر: الساعة 03:17 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: الساعة 05:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: الساعة 07:10 مساءً.

مواعيد الصلاة اذان المغرب رمضان البحر الأحمر الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام

حفاظا على الصحة.. مياه الشرب بالبحر الأحمر تطالب الأهالى بإلغاء الخزانات الأرضية الأسمنتية

الغردقة تتزين بأماكن السهر المميزة والأجواء الروحانية في رمضان

حريق بجوار مطعم شهير في الغردقة .. والأمن يتدخل | صور

إقبال كثيف على انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر

سياح مرسى علم يشاركون خلال مائدة إفطار العاملين بالقطاع السياحي في شهر رمضان

30 ألف سائح.. زيادة أعداد رحلات الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم

البحر الأحمر .. مستقبل وطن ينظم حملة «إفطار مسافر» بمدينة سفاجا

ترشيحاتنا

القصير: آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية

بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الدواء في مصر

الأيام الحلوة بتمر بسرعة.. نهال طايل توجه رسالة مؤثرة مع قرب نهاية رمضان

داخل حقيبة مسافرة.. تأخر إقلاع طائرة في موسكو بسبب قنبلة

كهربا يفجر مفاجأة: كنت أنوي المماطلة في دفع غرامة الزمالك حتى الاعتزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب زيت وبدون سمنة.. طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

شاهد.. أرخص سيارة من تسلا.. لن تصدق امكانياتها

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

فيديو

تنتظر الإعلان الرسمي.. هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ