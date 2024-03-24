14 رمضان.. موعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر

ترقبا لموعد إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ننشر مواعيد أذان المغرب والصلوات الأخرى في محافظة البحر الأحمر.

يُعلن للمغرب في محافظة البحر الأحمر في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق 24 مارس 2024 في تمام الساعة 5:56 مساءً، بحسب إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة.

أما مواعيد صلاة الفجر، فتكون في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:20 صباحًا.

وفيما يلي جدول بمواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر، ليوم الأحد الموافق 24 مارس 2024، بناءً على إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:20 صباحًا.

- موعد الشروق: الساعة 05:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:17 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: الساعة 05:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:10 مساءً.