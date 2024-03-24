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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني بالبحر الأحمر يوزع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية | صور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، توزيع  المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني بالمحافظة في تخفيفها العبء على الأسر من مستحقي الرعاية، وجهود وأعمال التحالف التنموية التي بدأها منذ مطلع شهر رمضان المبارك.

وقال وائل جاد، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر:إن متطوعى التحالف قاموا بتوزيع 1750  كرتونة مواد غذائية متكاملة بمواد غذائية  تكفي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أعمال التوزيع مستمرة على مدار الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز وجبات غذائية للإفطار، ويتم توزيعها في عدد من المناطق والشوارع الرئيسة ومستحقيها.

وأضاف أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدن المحافظة، في عملية حصر الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم طوال الشهر المبارك، حيث بدأ متطوعو التحالف الوطني بمدن البحر الأحمر في توزيع كراتين المواد الغذائية لمستحقيها، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ودعم  رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن تكلفة الكرتونة الرمضانية وصلت لـ600 جنيه وتحتوي على كل متطلبات الأسرة من مواد غذائية. 

وأوضح  الدكتور أحمد بكرى، عضو التحالف الوطنى بالبحر الأحمرأن التحالف الوطني يواصل أعماله طوال الشهر المبارك، مشيرا إلى  إقامة مائدة إفطار لـ250 فردًا وذلك بشكل يومي، ويتم توزيعها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب إنشاء معرض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من المدن .

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