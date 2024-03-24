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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"انتصارات العاشر من رمضان.. دروس لبناء المستقبل" ندوة بمجمع إعلام قنا

ندوة إعلام قنا
ندوة إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان" انتصارات العاشر من رمضان..دروس لبناء المستقبل"، فى إطار احتفالات قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، حاضر فيها الدكتور صلاح سليم، عميد كلية آداب قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمركز اعلام قنا.

 

قال الدكتور صلاح سليم، عميد كلية آداب قنا، إن حرب العاشر من رمضان" 6 أكتوبر 1973"، من الحروب المجيدة التى مازالت تتناولها العسكرية العالمية، بالفحص والدراسة حتى الآن، وربما لأجيال طويلة مقبلة، فقد شهد تضحيات عظيمة بذلها رجال هانت أرواحهم، ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم، وكان لهذا الانتصار نتائج عميقة في كثير من المجالات، على الصعيد المحلي لدول الحرب، والإقليمي للمنطقة العربية، كما كان لها انعكاسات على العلاقات الدولية بين دول المنطقة، والعالم الخارجي، خاصة الدول العظمى والكبرى.

 

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وأشار عميد كلية آداب قنا، إلى أن حرب العاشر من رمضان أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين علي إنجاز عمل جسور، يستند إلى شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط وبسالة الأداء والتنفيذ، كما أكد للجميع أن الشعب المصري ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة، كما أكدت استحالة سياسة فرض الأمر الواقع، واستحالة إجبار شعوب المنطقة على الاستسلام.

وأضاف سليم، بأن حرب أكتوبر 1973 أثبتت أيضا أن الأمن الحقيقي لا يضمنه التوسع الجغرافي علي حساب الآخرين ولذلك تنبه العالم لضرورة إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلى، لافتاً إلى أنها الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا بدعم عربي عسكري وسياسي واقتصادي على إسرائيل.

وأوضح عميد كلية الآداب، بأن شهر رمضان المبارك شهد العديد من الانتصارات، بدأت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر التى انتصر فيها المسلمون على الكفار، ومن بعدها العديد من الانتصارات أبرزها معركة عين جالوت مع التتار، لافتاً إلى أن حروب العاشر من رمضان ما كان لها أن تحقق هذا النصر العظيم إلا بتخطيط جيد، والذى تمثل فى دراسة حقيقة لمواقع العدو وضربات قوية استنزفت العدو عرفت بحرب الاستنزاف خلال فترة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
 وقال يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا، إن الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان"6 أكتوبر" للتأكيد على بسالة القوات المسلحة المصرية، وقدرتها على حماية الوطن وصون أراضيه فى أى وقت وضد أى كيان، كما أن الاحتفال يأتى فى إطار خطة قطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وبتوجيهات من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالتأكيد على الدروس المستفادة من الحرب، وأهمية مشاركة كل فرد فى بناء الوطن.
 

ندوة إعلام قنا

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