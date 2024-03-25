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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

محمد العمروسي يتعرض لأزمة قلبية بعد احتفاله بخطبته لـ مي فاروق

محمد العمروسي
محمد العمروسي

تعرض الفنان محمد العمروسي، لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى، لتلقى العلاج، وإجراء عملية قسطرة في القلب.

وزف أدمن صفحات الفنان محمد العمروسي عددا من الأخبار السعيدة عن الفنان، كما كشف عن حقيقة انفصال محمد العمروسي عن مي فاروق.

ويشارك الفنان محمد العمروسي، في موسم رمضان الجاري بمسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي تجري أحداثه في إطار الأعمال الشعبية.

يُعرض مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، ويعاد في تمام الساعة 1.30 صباحًا، ويعاد مرة أخرى الساعة 6.45 مساءً، والإعادة الثالثة في الساعة 10.30 صباحًا وآخر عرض له الساعة 4.30 مساءً، بجانب عرضها على منصة watch it في تمام الساعة 9.45 مساءً.
 

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