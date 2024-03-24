مسلسل صدفة الحلقة 14.. الطبيب ينقذ ميار الغيطي بعد محاولة التخلص من حياتها

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل صدفة ، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث استطاع الطبيب أن ينقذ منار - ميار الغيطي، من الانتحار وأمرهم بضرورة عرضها علي طبيب نفسي ليعرف سبب الانتحار، كما نصحهم بعدم تركها للجلوس بمفردها حتي لا تقوم بالانتحار مرة أخرى.

تفاجأت صدفة - ريهام حجاج، بوجود جلال - رشدي الشامي، في حجرتها، وطلب منها أن تأتي معه، ولم تعترض صدفة بل عاملته معاملة جيدة وطلبت منه أن ينتظرها في الخارج حتى تلملم أشياءها، وعندما خرج قامت أختها - رحاب الجمل، بعمل كوب شاي له، فأصرت صدفة على أن تقدمه هي بنفسها له ولكنها قامت يسكبه عليه ما جعله ينصرف على الفور وهو يتألم وذهب على الفور إلى المستشفي.



مسلسل صدفة الحلقة ١٣ .. منار تحاول التخلص من حياتها



بدأت الحلقة 13 من مسلسل صدفة بذهاب «طارق» لـ «فؤاد» ويخبره أنه خطيب ابنته «صدفة» التي حاول قتلها، ويحذره أن يبتعد عن صدفة وألا يؤذيها، لينكر فؤاد أنه حاول قتلها، ويخبره أن صدفة ليست ابنته وأنه إذا أراد قتلها لن يقتلها بهذه الطريقة الساذجة.

وتذهب «منار» لزوجها أدهم تطلب منه أن يسامحها على خيانتها له ولكن يرفض أدهم مسامحتها، ويخبرها أنها كسرته، وأنه لا يستطيع أن يذهب لعمله أو حتى يسير في الشارع بسببها، ويطردها من المنزل ويخبرها أنه لا يريد رؤيتها مرة أخرى.

يخبر فؤاد هالة بأن الرجل الذي أرسلته لقتل صدفة اعترف عليها، لتخبره أن الرجل لا يعرفها، ليقول لها إن الرجل لم يقبض عليه، وأنه قال لها هذا الكلام ليعرف أنها من فعلت هذا الأمر، وأنها يجب أن تخطط جيداً عندما تريد القتل، لتقول له هالة إن صدفة أخبرت فرح أنها شقيقتها.

تغضب صدفة من طارق بعد أن علمت أنه قابل والدها وواجهه بمحاولة قتلها، ولكن طارق أخبرها أن واجبه أن يحميها ويقترح عليها أن تقوم بعمل تحليل DNA، لتثبت نسبها، ولكنها رفضت وقالت إذا كان والدها لا يود أن يعترف بها فهي لا تريده.