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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 14.. سمية الخشاب ترغب فى موت محمد رضوان

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث يأخذ عبد الله ابنه آدم من طليقته لبنى بسبب اختطافه من قبل مهران أثناء وجوده معها، لتعترض لبنى على الحديث وتطلب من عباس أن ينفذ وعده أن ابنها سيكون معها بعد زواجهما ليخبرها عباس أن عبد الله يعلم ماذا يفعل.

يُحضر عابد ابن عباس سيارة أجرة جديدة ولكن أثناء عودته يصطدم بـ سيارة ويذهب للمستشفى ليخبر الطبيب عباس أن عابد لن يستطيع أن يمشي بدون «عكاز» مرة أخرى ليصدم عباس، وأثناء هذا تهرب سوزي زوجة عابد من المنزل.

يطلب صقر “محمد القس” الزواج من غالية “سمية الخشاب”  أمام عبد الله “محمود عبد المغنى” لتوافق غالية مقابل أن «مهرها» يكون رأس مهران " محمد رضوان ليخبرها صقر أن «مهرها» غالي ولكنه سينفذه لها، ويذهب مع رجاله لمهران ليحاول قتله.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب سماء إبراهيم صلاح عبدالله مسلسل بـ 100 راجل محمود عبدالمغني

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