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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة جميع الإشغالات بشارع المصالح في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه أحمد مهدي، رئيس حي شمال الغردقة، بعملية تنظيف شاملة لشارع المصالح الحكومية بالمنطقة، بهدف إزالة جميع أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والحركة المرورية.

شهد الشارع جهودًا مكثفة لرفع كافة العوائق والإشغالات التي كانت تشوه المنظر الحضاري وتعوق الحركة الطبيعية للمارة والسيارات. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحي لتحسين جودة البيئة الحضرية وتوفير بيئة أفضل للمواطنين والزوار.

تعليقًا على العملية، أكد اللواء أحمد مهدي على ضرورة استمرار الجهود الدورية لإزالة الإشغالات والتصدي لأي مخالفات قد تعوق حركة المرور في المنطقة. 

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين السلطات المحلية وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للحفاظ على نظافة الشوارع وانسيابية الحركة.

من جانبهم، عبر المواطنون عن تقديرهم لجهود الحي في تحسين المظهر العام للمنطقة، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تلك الجهود لضمان استمرارية النظافة والتنظيم في الشوارع.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لتحسين البيئة الحضرية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين والزوار، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الحركة السياحية بالمنطقة وجعلها وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين.

 

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