يتاجر بالدولار.. تحقيقات موسعة مع أجنبي سقط في قبضة مباحث أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع أجنبي ألقي القبض عليه لاتجاره في العملات الأجنبية و ترويجها بالسوق السوداء بخلاف السعر الرسمي لها.

وحرزت النيابة مبالغ مالية ضبطت مع المتهم من الدولار الامريكي والفرنك السويسري.

وكانت قد ألقت مباحث أكتوبر القبض على أجنبي يتاجر في الدولار ويروج عملات أخرى في السوق السوداء.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد بتمكن المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له من القبض على “محمد .ع” 67 عامًا، سوري الجنسية، بحوزته 400 دولار أمريكي و1600 فرنك سويسري، بقصد الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتولت النيابة العامة التحقيقات.