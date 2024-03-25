في عز الصيف.. الجزائر تحذر مواطنيها: تساقط ثلوج وأمطار رعدية غدا الثلاثاء

حذرت الجزائر مواطنيها من أجواء طقس تتناقض مع الأجواء الصيفية التي بدأت في منطقة شمال أفريقيا، حيث ستشهد المناطق الشمالية من البلاد، تساقط أمطار رعدية، مع تسجيل هبوب رياح تصل إلى 60 كلم/ ساعة، وكذلك سيتم تسجيل تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر خلال مساء يوم غد الثلاثاء.

وبحسب صحيفة الجزائر الآن المحلية، فقد ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن تلك الأجواء ستكون وسط درجات حرارة معتدلة، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 14 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و23 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح 25 و38 درجة.

أما بخصوص جنوب البلاد، سيسجل تساقط أمطار رعدية على شمال الصحراء والواحات، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 60كلم/ساعة، على مع تطاير الرمال.