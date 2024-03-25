شكري ونظيرته الألمانية يناقشان جهود وقف إطلاق النار في غزة

ناقش وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الألمانية الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية في غزة.



وحذر سامح شكري وزير الخارجية ، خلال استقباله نظيرته الألمانية من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.



وأكد وزير الخارجية حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت، واستعرض الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل بهدف تحقيق هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وأوضح وزير الخارجية لنظيرته الألمانية أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة وتعقيدات غير مسبوقة، وأكد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل لقطاع غزة،ولم يعد مقبولا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النـ ـار بعد مرور أكثر من 5 أشهر من الحرب بغزة.

وشددت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.

