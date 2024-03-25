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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زحمة في مركزه.. أحمد حسن يعلن سبب غياب لاعب الزمالك عن الفريق

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن غياب اللاعب سيد نيمار عن نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب أحمد حسن:" مصدر بالزمالك: غياب سيد نيمار عن المشاركة بسبب الزحمة في مركزه وليس لعدم قناعة جوميز به".

أوقعت قرعة المباريات الخاصة بدور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مواجهة بين الزمالك ومودرنفيوتشر.

وتجري مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ومودرن فيوتشر يوم 31 مارس، وتقام مباراة الإياببينهما في 7 أبريل، وستكون المباراتان في الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

 

ويلتقي الفائز في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع الفائز في مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني في نصف نهائيالبطولة، وسيكون اللقاء الأول في القاهرة سواء كان الفريق الفائز الزمالك أو مودرن فيوتشر، بينما ستكون المباراةالثانية خارج القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

تبث مجموعة قنوات bein sport مباريات النادي الزمالك ومودرن فيوتشر، حيث إنها القناة الحصرية لبطولة كأسالكونفدرالية الأفريقية.

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد أن احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما جاء أبو سليم الليبي فيالمركز الثاني بـ9 نقاط.

أحمد حسن الزمالك ومودرن فيوتشر القنوات الناقلة لمباراة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية نادي الزمالك

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