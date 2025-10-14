قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام خليل: قمة شرم الشيخ للسلام جسدت نجاح الدبلوماسية المصرية في إعادة التوازن للمنطقة

قمة السلام بشرم الشيخ
قمة السلام بشرم الشيخ
إسراء صبري

وصف النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، قمة شرم الشيخ للسلام بأنها حدث تاريخي واستثنائي أعاد توجيه بوصلة السياسة الإقليمية نحو الحل العادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت دقيق كانت فيه المنطقة على شفا حرب إقليمية مدمرة.

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القمة نجحت في تحويل مسار النقاش الدولي من محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم إلى توافق عالمي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليًا، معتبرًا أن هذا التحول يمثل نقطة فارقة في مسار السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل كان ثمرة جهود الدبلوماسية الرئاسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية استخدمت جميع أدوات الدولة، من وزارة الخارجية إلى جهاز المخابرات العامة، بمهارة وفاعلية لتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد على أن القمة أسفرت عن اتفاق شامل يتجاوز وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ليضع ملامح واضحة لمرحلة ما بعد الصراع، تشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية الإدارة، إضافة إلى تشكيل مجلس دولي برعاية أمريكية لضمان استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن الإشادة الدولية الواسعة بدور مصر في إنجاح القمة تعكس تقدير العالم لدورها القيادي في تحقيق السلام، لافتًا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرئيس السيسي بـ«القائد الرائع»، مؤكدًا أن هذا التقدير يجسد حجم الجهد المصري الذي استطاع توحيد المواقف الدولية ودفعها نحو السلام العادل والمستدام.

وأكد على أن التاريخ سيذكر قمة شرم الشيخ كأحد أبرز محطات التحول في المنطقة، حيث أثبتت أن لغة السلام والدبلوماسية أقوى من لغة السلاح، وأن مصر لا تزال تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

قمة شرم الشيخ تهجير الفلسطينيين الشرق الأوسط السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

أرشيفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن حجم الضرر في قطاع غزة بسبب الحرب

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: نتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال إزالة الحطام في غزة

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد