وزير الخارجية اللبناني: تقدير بالغ لدور الرئيس السيسي في تحقيق اتفاق غزة

تلقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة يوسف رجي، حيث بحثا التعاون الثنائي ومخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الجانبين استعرضا مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لتعزيز أطر التعاون بمختلف المجالات، والبناء على ما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية راسخة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير اللبناني بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من انفراجه مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب.

وأعرب الوزير اللبناني عن بالغ التقدير للدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وقيادة المساعي العربية والدولية للتوصل لاتفاق دائم يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

