استنباط 6 أصناف جديدة.. الزراعة تزف بشرى حول محصول القطن.. تفاصيل

يستعيد الذهب الأبيض القطن المصرى طويل التيلة الأول عالميا أمجاده ، حيث بدأ الموسم الجديد لزراعته في محافظات الصعيد تقريبا 7 آلاف فدان حتى الآن .

وقامت وزارة الزراعة متمثلة فى مركز البحوث الزراعية باستنباط 6 أصناف جديدة تتناسب مع التغيرات المناخية وملوحة التربة .

منظومة تداول القطن

من جانبه أكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أن منظومة تداول الأقطان حققت نجاحا كبيرا على التوالى للموسم الخامس والذى وضعته الحكومة حيث حددت حد أدنى لسعر القطن لضمان ربح المزارعين وبالتالى تشتري الحكومة من المزارع بهذا السعر كحد أدني .

وأوضح "يحيي" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أنه لولا منظومة تداول القطن الحديثة التى وضعته الحكومة لما كان المزارع حصل على دخل جيد من زراعة القطن ، لإن المنظومة ربطت سعر القطن داخل مصر بأسعار القطن الخارجية .



وأشار "وكيل معهد القطن" إلى أن المزارع خلال منظومة تداول القطن الجديدة يستطيع عرض القطن الخاص به من خلال مزايدة علنية والذي يتميز بالشفافية و يمنح الحرية للمزارع بإعطاء القطن للشركة التى تدفع أكثر

وأضاف أن مزارع القطن أصبح أكثر حرصا على إنتاج قطن خالى من الملوثات فكلما كان القطن أنقي كلما كان سعره أعلى ، منوهًا إلى أن تلك المنظومة الرائعة قللت من تواجد الوسطاء اللذين يحصلون على أعلى ربحية أكثر من المزارع



6 أصناف جديدة

وقال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن ، إن مركز البحوث الزراعية يطور من زراعة القطن بشكل كبير ، حيث تم استنباط 6 جديدة من القطن وهي أصناف مبكرة النضج بمعني أنه يمكن زراعته متأخرا بعد القمح والفول والمحاصيل الشتوية .

وأضاف " عمارة" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الأصناف الجديدة من القطن تتميز بأنها عالية الجودة والإنتاجية كما تحقق هامش ربح عالي للمزارع والتاجر أيضًا .

جيزة 45

وأوضح "رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد القطن " أنه يتم زراعة أجود أنواع القطن عالميا فى مصر ، ومن بينهم صنف " جيزة 45" ، وهو أنعم وأجود الأنواع فى العالم ودخل موسوعة جينيس مرتين .

وأشار إلي أن أصناف القطن المستنبطة حديثا تتحمل التغيرات المناخية أيضا وملوحة التربة

وأكد أنه خلال ال 10 سنوات الأخيرة ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم تطورت زراعة القطن فى مصر واستعاد الذهب الأبيض مكانته ، حيث وزادت إنتاجية القطن بمقدار 26% ، كما نستهدف هذا العام زراعة 320 ألف فدان من القطن بعد وضع أسعار الضمان الجديدة للقطن والتى تتراوح من 10 ل 18 ألف جنيها.

وأشار إلى أن منظومة القطن الجديدة تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية.