البنتاجون يكشف عن خطوة بديلة لقرار نتنياهو الغاضب من واشنطن

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أن اجتماع وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي المقرر غدًا يوم الثلاثاء لا يزال قائما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

ذكرت الوزارة أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى البنتاجون منفصلة عن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض.

قالت الوزارة بأن وزير الدفاع الأمريكي لا يزال يخطط للقاء نظيره الإسرائيلي جالانت في واشنطن غداً دون أي تعديل حتى الآن.

بينما صرح وزير الدفاع الصهيوني بأنه ليس هناك حق أخلاقي لوقف الحرب في غزة بدون إعادة الرهائن.

ويعد ذلك مخرجًا لأمريكا من رفض نتنياهو لمقابلة الوفد الصهيوني للمسئولين الأمريكيين.