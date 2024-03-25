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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

الابراج
الابراج

يحب بعض مواليد الأبراج الفلكية  الخروج من المنزل وحضور السهرات الرمضانية عدة مرات وقضاء الوقت خارج المنزل في المساء، بينما لا يرغب آخرون فى الخروج ليلا.

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ووفقا لما ذكره موقع  Pinkvilla نعرض لكم الأبراج التى تعشق حضور السهرات الرمضانية .

برج الحمل:

يتمتع مولود برج الحمل بطاقة ونشاط كبيرين، مما يجعله يفضل البقاء خارج المنزل  ويرغب فى حضور السهرات الرمضانية والحفلات الليلية لأنها تساعده على التخلص من طاقته الزائدة وقد يصبح السهر عادة يومية بالنسبة له، فهو لا يستطيع مقاومة إغراء الأنشطة الليلية.


 برج الجوزاء:

يمتلك مولود برج الجوزاء أفكارًا إبداعية تنشط في الليل، مما يجعله متيقظًا في المساء وقد يمضي وقته في المساء في العمل الإبداعي أو التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الأفلام و يهاجمه فى الليل التفكير في ماضيه أو أفكاره المستقبلية مما يصعب عليه النوم ويجعله يرغب فى السهرات الرمضانية.

جوزاء
جوزاء


 برج القوس:

يتميز مولود برج القوس بروح المغامرة والاندفاع، مما يجعله لا يفوت أي فرصة للخروج خاصة فى السهرات الرمضانية وقد لا ينام بسبب جدوله المزدحم، فهو يحب المرح والفكاهة ويستقبل أصدقائه في أي وقت وهو لا يمانع في البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر.


 برج الحوت:

يأتى فى المرتبة الأخيرة مولود برج الحوت حيث يمتلك خيالًا واسعًا، مما يجعله ينجذب إلى السهر وقضاء وقته في المساء في مشاهدة الأفلام أو المسلسلات أو ممارسة الأنشطة المفضلة له.

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