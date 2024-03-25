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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النائب هشام الشعيني: تمكين الشباب والمرأة بالأوقاف أنموذج متفرد لتنفيذ التكليفات الرئاسية

النائب هشام الشعيني
النائب هشام الشعيني

 اعتبر النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب تمكين الشباب والمرأة في مختلف المواقع القيادية داخل وزارة الأوقاف، سواء داخل الديوان العام للوزارة أو بمختلف المديريات والإدارات والمؤسسات والهيئات والشركات والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إضافة إلى شباب الأئمة والواعظات بمختلف المساجد بصفة عامة والمساجد الكبرى بصفة خاصة والمراكز الإسلامية ومستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، بمثابة أنموذج متفرد لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشعيني -في بيان اليوم الإثنين- إن أكبر دليل على ذلك وجود أكثر من 30 قيادة ما بين وكيل وزارة ومدير عام تحت سن الخمسين ومعظمهم من الشباب، منهم 14 من الحاصلين على درجة الدكتوراه، و16 قيادة نسائية ما بين وكيل وزارة ومدير عام، أربعة منهن حاصلات على الدكتوراه.

ووجه الشعيني تحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على ما حققه من نجاحات كبيرة ومبهرة في تنفيذ أكبر حركة تمكين للشباب والمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أصبح معظم قيادات الوزارة إما من الكفاءات الشابة أو ممن هم تحت سن الخمسين عامًا، معرباً عن سعادته الغامرة بما شاهده داخل مختلف المساجد المصرية على مستوى الجمهورية من أداء رفيع المستوى من الأئمة والدعاة خلال صلاة التراويح وخطب الجمعة والدروس الدينية.

وأضاف أن المساجد المصرية أصبح لها دورها الكبير في إعطاء ملف الوعي أكبر اهتمام، وحققت نجاحات كبيرة في نشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والوسطي، ومواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة، مؤكداً أن وزارة الأوقاف نجحت بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ كل ما يتعلق من ملفات، خاصة بتجديد الخطاب الديني، في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا الملف.

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