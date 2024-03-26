كواليس مهمة من مران الأهلي قبل السفر لتنزانيا.. تعرف عليها

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “الشحات يشارك في مران الفريق الجماعي ويعلن جاهزيته، ووسام أبو علي واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي وخاض تدريبات منفردة بالكرة علي هامش المران”.

وتابع: “كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا، وتدريبات بدنية قوية في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى تنزانيا”.

وعدل كولر برنامج الأهلي لرحلة تنزانيا ويمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا والتجمع فجر الأربعاء استعدادا لرحلة تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏